Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. İkili, Etiler'deki bir markete girdi. Kıratlı, makyajsız görüntü vermek istemeyince çift, marketi mal kabul bölümünden terk etti.
Kaçış planı tutmayan Kıratlı, güneş gözlügünden yardım aldı.
Kaçış planı tutmayan Kıratlı, güneş gözlügünden yardım aldı.
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