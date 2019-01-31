Üçaydır birlikte olan Ezgi Mola ile işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı'nın kaçışı bitti. Sempatik oyuncu, önceki akşam sevgilisiyle Yeniköy'deki Fiko adlı mekandan çıkarken görüntülendi. n ÜNLÜ oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Her şey güzel gidiyor, provalara devam ediyoruz" diye esprili yanıt verdi.

Aşk orucunu Ekim 2018'de bozan Mola'nın yüzünde güller açıyor.

Doğan SAVAŞ