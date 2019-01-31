Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.01.2019
  • Gazete

Oyuncu ile işletmeci sevgilisi kameralara takıldı

Oyuncu ile işletmeci sevgilisi , önceki akşam ’deydi. Mola, ‘İlişkiniz nasıl gidiyor?’ sorusuna ‘Provalar sürüyor’ esprisi yaptı

Aşk provası

Üçaydır birlikte olan ile işletmeci aşkı 'nın kaçışı bitti. Sempatik oyuncu, önceki akşam sevgilisiyle 'deki Fiko adlı mekandan çıkarken görüntülendi. n ÜNLÜ oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "Her şey güzel gidiyor, provalara devam ediyoruz" diye esprili yanıt verdi.
Aşk orucunu Ekim 2018'de bozan Mola'nın yüzünde güller açıyor.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOyuncu Ezgi Mola ile işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı kameralara takıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri