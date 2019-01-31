Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, yönettiği ve oynadığı 'Organize İşler-Sazan Sarmalı' filmi 1 Şubat'ta vizyona girecek. Filmde Adanalı Saruhan Zincir'i canlandıran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, karakterini şöyle anlatıyor:

"Saruhan derin bir adam. Güzel şeyler yapabilecek potansiyeli ve kapasitesi her zaman var. Aynı zamanda zor, komik ve çok enteresan bir karakter. Benim çok hoşuma gitti. Bazen gülmekten oynayamadık..."