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  • 31.01.2019
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canlandırdığı karakterini anlattı

canlandırdığı karakterini anlattı: Komik ve enteresan bir tip. Bazen gülmekten oynayamadık.

Gülmek'ten oynayamadık

'ın kaleme aldığı, yönettiği ve oynadığı 'Organize İşler-Sazan Sarmalı' filmi 1 Şubat'ta vizyona girecek. Filmde Adanalı Saruhan Zincir'i canlandıran yakışıklı oyuncu , karakterini şöyle anlatıyor:

"Saruhan derin bir adam. Güzel şeyler yapabilecek potansiyeli ve kapasitesi her zaman var. Aynı zamanda zor, komik ve çok enteresan bir karakter. Benim çok hoşuma gitti. Bazen gülmekten oynayamadık..."

kalan karakter 1000

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