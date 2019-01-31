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  • 31.01.2019
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kızı Zehra'nın babası 'na övgü yağdırdı

, önceki gün kural bozmadı. Kızı Zehra'nın babası ile 2007'de bitiren Avşar Kızı, dost kaldığı eski eşine sosyal medyada övgü yağdırdı.

Hülya’nın yakışıklısı

Her zaman adından söz ettirmeyi bilen , önceki gün kural bozmadı. Kızı Zehra'nın babası ile 8 yıllık evliliğini 2007'de bitiren Avşar Kızı, dost kaldığı eski eşine sosyal medyada övgü yağdırdı.

Ünlü sanatçı, eski fotoğrafını paylaşan Çilingiroğlu'nun karesini beğenip "Şimdi daha yakışıklısın" yorumu yaptı. Ünlü spor yorumcusunun aşkı Seda Sevin'in ise buna ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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