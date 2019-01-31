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-Berkay davasında flaş gelişme! Berkay'ın aylık geliri şoke etti... Arda Turan'ın 'i taciz ettiği iddiası

2018 gecesi Emirgan’daki bir mekanda çıkan ile Berkay kavgası hastanede bitti. Yıldız futbolcunun ruhsatsız silahının patladığı kavga sonrası, her iki taraf hakkında da hapis istemiyle soruşturma başlatıldı. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan ikili arasındaki gerginlik doruktaydı. Arda, popçunun eşi ’i taciz ettiğini yalanladı. Berkay ise sözlerinin arkasında durdu ve ‘Silahı bilerek yere ateşledi’ dedi...

Futbolun yıldız ismi Arda Turan ile ünlü popçu Berkay Şahin arasında 10 Ekim 2018 gecesi yaşanan kavga, Türkiye gündemine damgasını vurmuştu. Turan'ın popçunun eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlayan kavgaya silah karıştı.

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