Futbolun yıldız ismi Arda Turan ile ünlü popçu Berkay Şahin arasında 10 Ekim 2018 gecesi yaşanan kavga, Türkiye gündemine damgasını vurmuştu. Turan'ın popçunun eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlayan kavgaya silah karıştı.
Futbolun yıldız ismi Arda Turan ile ünlü popçu Berkay Şahin arasında 10 Ekim 2018 gecesi yaşanan kavga, Türkiye gündemine damgasını vurmuştu. Turan'ın popçunun eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlayan kavgaya silah karıştı.
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