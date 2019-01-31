Alice Müzikali için geri sayım başladı. 7 Şubat'ta başlayacak müzikalde Alice'i canlandıran Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Enis Arıkan'la önceki gün provada neşeli anlar yaşadı.
Sarıkaya, beyaz tavşan rolündeki Arıkan'ın şapkasıyla böyle poz verdi.
Alice Müzikali için geri sayım başladı. 7 Şubat'ta başlayacak müzikalde Alice'i canlandıran Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Enis Arıkan'la önceki gün provada neşeli anlar yaşadı.
Sarıkaya, beyaz tavşan rolündeki Arıkan'ın şapkasıyla böyle poz verdi.
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