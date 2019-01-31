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  • 31.01.2019
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Alice Müzikali için geri sayım başladı

Alice'in tavşanı

Alice Müzikali için geri sayım başladı. 7 Şubat'ta başlayacak müzikalde Alice'i canlandıran Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Enis Arıkan'la önceki gün provada neşeli anlar yaşadı.

Sarıkaya, beyaz tavşan rolündeki Arıkan'ın şapkasıyla böyle poz verdi.

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