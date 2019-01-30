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  • 30.01.2019
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'ın roman tarzındaki kitabı beyaz perdeye aktarılacak

Kitabı film olacak
Yeşim Salkım, ayrıldığı eski eşi Hakan Eratik ve kızı Ada ile birlikte önceki gün Nişantaşı City's AVM'de yemek yerken görüntülendi. Ayaküstü soruları yanıtlayan Salkım, yeni kitabı 'Sansürsüz'ün Mart ayının sonunda, doğum gününde raflarda yerini alacağını söyledi. Salkım, roman tarzındaki kitabının beyaz perdeye aktarılacağını da belirtti.

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