Son hiti "For You" ile Avrupa listelerine giren başarılı Prodüktör- DJ Faruk Sabancı, kendisi gibi DJ olma hayali kuran engelli milli yüzücü Muhammed Ali Aydın'la Turquilla Müzik Stüdyoları'nda bir araya geldi... Genç hayranının DJ olmak istediğini öğrenen Sabancı, Muhammed Ali Aydın'ın talebini geri çevirmedi. Bu bağlamda geçtiğimiz gün çalışmalarına start veren ikili, stüdyoya girdi. Muhammed'in müziğe olan ilgisinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Sabancı, "O benim birikimlerimi aktaracağım, bu alanda bizzat kendim yetiştireceğim ilk öğrencim olacak" dedi. Muhammed Ali Aydın ise "Hayatın ve başarı arzusunun önünde durabilecek bir engel tanımıyorum. Çok çalışıp tabuları yıkacağım" diye konuştu...
Muhammed Ali Aydın, müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ünlü bir DJ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Muhammed Ali Aydın, müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ünlü bir DJ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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