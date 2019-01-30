Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 30.01.2019
  • Gazete

’nin ilk engelli ’i , ’yla buluştu

’nin ilk engelli ’i , ’yla buluştu. Genç adam, “ÇOK ÇALIŞIP BAŞARACAĞIM VE TABULARI YIKACAĞIM” diye konuştu

Engel tanımadı
Son hiti "For You" ile Avrupa listelerine giren başarılı Prodüktör- DJ Faruk Sabancı, kendisi gibi olma hayali kuran engelli milli yüzücü Muhammed Ali Aydın'la Turquilla Müzik Stüdyoları'nda bir araya geldi... Genç hayranının DJ olmak istediğini öğrenen Sabancı, Aydın'ın talebini geri çevirmedi. Bu bağlamda geçtiğimiz gün çalışmalarına start veren ikili, stüdyoya girdi. Muhammed'in müziğe olan ilgisinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Sabancı, "O benim birikimlerimi aktaracağım, bu alanda bizzat kendim yetiştireceğim ilk öğrencim olacak" dedi. Muhammed ise "Hayatın ve başarı arzusunun önünde durabilecek bir engel tanımıyorum. Çok çalışıp tabuları yıkacağım" diye konuştu...
Muhammed Ali Aydın, müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ünlü bir DJ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTürkiye’nin ilk engelli DJ’i Muhammed Ali, Faruk Sabancı’yla buluştu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri