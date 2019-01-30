Kendisini darp ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Ahmet Kural'ı mahkemeye veren Sıla, geçtiğimiz gün de ünlü oyuncu aleyhine yeni bir şikayette bulundu. Popçu, olaydan 18 saat sonra çekilen kendisinin eğlence videolarını Kural'ın medya kuruluşlarına sızdırdığını iddia etti.

Vücudundaki morlukların gözüktüğü bölümün videoda bilinçli şekilde kırpıldığını da öne süren popçu, görüntülere ana haber bülteninin nasıl ulaştığının araştırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, ünlü popçunun bu talebini reddetti.





Kural, şu sıralar off-road yaparak stres atıyor.