Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Reyhan Karaca, önceki akşam ünlü yemek şefi Yağız İzgül'le Arnavutköy'deydi. Yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulan ikili, iddiaya suskun kaldı. Ancak itiraf, sosyal medyada geldi.
İzgül , popçuyla karesini Karaca'nın 'Sevdik Sevdalandık' şarkısını not düşüp paylaştı. İzgül'ün Karaca'nın "Herkes mutlu olmayı hak eder. Sevdik sevdalandık" mesajıyla paylaştığı kareyi beğenmesi de ilan-ı aşk gibiydi.
48 yaşındaki şarkıcının adı uzun süredir kimselerle anılmıyordu.
Başından bir evlilik geçen 42 yaşındaki yemek şefi, bir dönem Ceylan Çapa'yla aşk yaşamıştı.
DOĞAN SAVAŞ
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