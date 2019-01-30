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  • 30.01.2019
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’ın eski eşi 'e şok! 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde gözaltına alındı

’ın eski eşi , önceki gün oğluyla gittiği Uludağ’da şok yaşadı. Alacaklıları tarafından şikayet edilen Serter, 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde gözaltına alındı. Serter dün ise cezaevine gönderildi

Buz kestiler

ÜNLÜ sunucu Özlem Yıldız'ın yarıyıl tatili için oğulları Demir'le önceki gün Uludağ'a giden eski eşi armatör Sinan Serter'e şok! Piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu iddia edilen Serter, oğluyla otele giriş yaptığı sırada GBT kontrolüne takılınca görevliler hemen jandarmaya haber verdi.

Bunun üzerine otele giden jandarma, Yıldız'ın 7 yıllık evliliğini 2013'te bitirdiği Serter'i oğlunun gözleri önünde gözaltına aldı. Ünlü sunucu, kötü haberi alır almaz 'dan 'ya hareket etti.



APAR TOPAR ULUDAĞ'A GİTTİ
42 yaşındaki sunucu, Demir'in psikolojisi bozulmasın diye tatili yarıda kesmek yerine Uludağ'da kaldı. Serter'den iflas ettiği gerekçesiyle ayrıldığı i yüzünden yıllarca eleştirilen ünlü sunucu, boşandıktan sonra bir dönem eski eşinin borçlarını ödemişti. Bu arada Uludağ Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serter; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak dün Bursa Açık Cezaevi'ne gönderildi.



TATİLDEN HAPSE GİTTİ
Özlem Yıldız ile Sinan Serter, oğulları Demir'in mutluluğu için boşandıktan sonra dost kaldı

DAĞDA HACİZ ŞOKU
Serter'in Uludağ'da oğulları Demir'in yanında gözaltına alındığını öğrenince şok geçiren Yıldız, apar topar Bursa'ya gitti

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