Ünlü oyuncu Cem Özer'le yönetmen Sinan Çetin'in arasındaki sular durulmuyor. Özer, Çetin'in Afyon'daki film setinde rol gereği çukura atlamış ve ayağında oluşan kırıkta emboli atması sonucu 42 gün yoğun bakımda yatmıştı.

'CEM SETİ AKSATTI'

Çetin, hastane masraflarını ödemediği için kendisine ateş püsküren oyuncuyu filmin kadrosundan çıkardığını şu sözlerle açıkladı: "Bize yansıyan fatura kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil; onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek." Bunun üzerine dün 2. Sayfa programına bağlanan Özer, Çetin'e şu sözlerle yüklendi:

6 BİN LIRA TEKLİFİ...

"Hastane masrafı 79 bin lira tutmasına rağmen 40 bin liraya indirdim. Sinan, 6 bin lira teklif etti. Ama ayağımın içinde 8 bin liralık çivi var zaten! Sinan Çetin markası demek ki 40 bin liraymış. Sinan'ın elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. Sette önlem var mıydı? 'Cem abi, boşuna uğraşma' diyorlar. Ama hakkımı sonuna kadar mahkemede savunacağım."

Rol gereği çukura atlayan ve sağ ayağı iki yerden kırılan Özer, sette hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını iddia etmişti.

Çetin, 42 gün ölümle pençeleşen Özer'i seti aksattığı gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.