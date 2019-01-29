Mars Entertainment Group'un 'mısır yanında sinema bileti' kampanyası yüzünden yeni filmi 'Organize İşler-Sazan Sarmalı'nın vizyonunu erteleyen Yılmaz Erdoğan, müjdeyi verdi.
Eedoğan, yeni filminin 1 Şubat'ta vizyona gireceğini açıkladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral'ın da yer aldığı merakla beklenen filminin biletleri ön satışa sunuldu.
- Saklambaç
- 29.01.2019
- Gazete
Organize İşler-Sazan Sarmalı'nın vizyonunu erteleyen Yılmaz Erdoğan, müjdeyi verdi
Mars Entertainment Group'un 'mısır yanında sinema bileti' kampanyası yüzünden yeni filmi 'Organize İşler-Sazan Sarmalı'nın vizyonunu erteleyen Yılmaz Erdoğan, müjdeyi verdi.
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