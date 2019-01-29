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  • 29.01.2019
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'nın vizyonunu erteleyen , müjdeyi verdi

Eğlence startı

Mars Entertainment Group'un 'mısır yanında sinema bileti' kampanyası yüzünden i 'Organize İşler-Sazan Sarmalı'nın vizyonunu erteleyen Yılmaz Erdoğan, müjdeyi verdi.

Eedoğan, yeni filminin 1 Şubat'ta vizyona gireceğini açıkladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral'ın da yer aldığı merakla beklenen filminin biletleri ön satışa sunuldu.

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