Yıllar önce rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Hürrem Sultan'ı canlandıran ve ünü sınırları aşan Meryem Uzerli, rolünün hakkını verdi. Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün İsviçre'nin Davos şehrindeki 49. Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Bahreyn Şeyhi Salman Bin Khalifa Al Khalifa'nın düzenlediği galaya katıldı. Şeyhin özel davetlisi olarak galada yerini alan Uzerli, sultanlar gibi karşılandı.

ÜCRET ALDI MI?

Ünlü oyuncu, Hotel Bünda'daki özel davette Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun torunu Prenses Nilüfer Sultan'la da bir araya geldi Yunanistan ve Danimarka Prensesi Tatiana Blatnik ile ABD'li aktör Steven Seagal'ın da yer aldığı galada Uzerli, büyük ilgi gördü. 35 yaşındaki oyuncu, misafirlerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzerli'nin galaya katılmak için ücret alıp almadığı ise merak konusu...

Galada bir araya gelen Uzerli ile Prenses Nilüfer Sultan, böyle de hatıra pozu verdi.

Galada bir araya gelen Uzerli ile Prenses Nilüfer Sultan, böyle de hatıra pozu verdi.



Bahreyn kralının kuzeni Şeyh Al Khalifa'nın ev sahipliğindeki galada Yunanistan ve Danimarka Prensesi Tatiana Blatnik de vardı.