Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.01.2019
  • Gazete

''ın 'ı Meryem Uzerli, Davos'ta Bin 'nın düzenlediği galaya katıldı

rolüyle ’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, önceki gün Bin ’nın Davos’ta düzenlediği galaya davet edildi. Güzel oyuncu, Prenses Nilüfer ile de buluştu...

Meryem Sultan!

Yıllar önce rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Hürrem Sultan'ı canlandıran ve ünü sınırları aşan Meryem Uzerli, rolünün hakkını verdi. Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün İsviçre'nin Davos şehrindeki 49. Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Bahreyn Şeyhi Salman Bin Khalifa Al Khalifa'nın düzenlediği galaya katıldı. Şeyhin özel davetlisi olarak galada yerini alan Uzerli, sultanlar gibi karşılandı.

ÜCRET ALDI MI?
Ünlü oyuncu, Hotel Bünda'daki özel davette Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun torunu Prenses Nilüfer Sultan'la da bir araya geldi ve Danimarka Prensesi Tatiana Blatnik ile ABD'li aktör Steven Seagal'ın da yer aldığı galada Uzerli, büyük ilgi gördü. 35 yaşındaki oyuncu, misafirlerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzerli'nin galaya katılmak için ücret alıp almadığı ise merak konusu...
Galada bir araya gelen Uzerli ile , böyle de hatıra pozu verdi.
Galada bir araya gelen Uzerli ile Prenses Nilüfer Sultan, böyle de hatıra pozu verdi.


Bahreyn kralının kuzeni Şeyh Al Khalifa'nın ev sahipliğindeki galada Yunanistan ve de vardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri'Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, Davos'ta Bahreyn Şeyhi Salman Bin Khalifa Al Khalifa'nın düzenlediği galaya katıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri