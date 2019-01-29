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  • 29.01.2019
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'i salladı!

Koray Avcı Paris'i salladı!
Şarkıcı Koray Avcı, Avrupa turnesi kapsamında önceki gün Fransa'ya gitti. La Frand Lex Paris'te konser verdi. Sahnesine "Adaletin Bu Mu Dünya" şarkısı ile başlayan Avcı, özellikle Aşık Mahzuni ve Aşık Veysel şarkılarının da yer aldığı repertuvarı ile Fransa'da memleket rüzgarları estirdi.

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