Transfer döneminin bitmesine günler kala tekrardan Galatasaray'a döneceği konuşulan Sabri Sarıoğlu, önceki gün Vadistanbul'a gitti. Oğlu Sarp ile birlikte Galliard Restoran'da objektiflere yansıyan Sarıoğlu, "Sarp ne isterse onu yapacağız. Değil mi babacığım!" dedi. Sarıoğlu, restoran çıkışında Magic World'e gidip, oğluyla birlikte eğlendi.