Kenan Doğulu, "İhtimaller Caz Projesi" ile bu yılın ilk konserini Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Caz Tatili" etkinliği kapsamında verdi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Bursalı sanatseverlerle buluşan Doğulu, Türkiye'nin önemli caz müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile unutulmayacak bir konsere imza attı.
Kenan Doğulu, Bursa'da kulakların pasını sildi.
Kenan Doğulu, Bursa'da kulakların pasını sildi.
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