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  • 29.01.2019
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'da kulakların pasını sildi

Vay be!
Kenan Doğulu, "İhtimaller Caz Projesi" ile bu yılın ilk konserini Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Caz Tatili" etkinliği kapsamında verdi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde lı sanatseverlerle buluşan Doğulu, 'nin önemli caz müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile unutulmayacak bir konsere imza attı.
Kenan Doğulu, Bursa'da kulakların pasını sildi.

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