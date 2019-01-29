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  • 29.01.2019
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’e haciz şoku

’ta lüks içinde yaşayan ’ın ’deki ları, eşi ünlü şarkıcı ’in başına dert oldu. Lüks site, 25 bin TL alacağı için Gündeş’e haciz işlemi başlattı.

Gündeş’e haciz şoku
'ye kaçan 'ın sahibi olduğu Büyükçekmece'deki lüks sitede bulunan 47 gayrimenkulün toplam 25 bin TL aidat borcu nedeniyle 'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi.

Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti. 2016 yılının Mart ayında ABD'ye giriş yaparken ' yaptırımlarını delme' suçlamasıyla tutuklanan Rıza Sarraf'ın mahkemede 'itirafçı' olmasının ardından 'ta lüks içinde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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