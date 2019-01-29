Deniz Akkaya, önceki gün bir moda çekimi için eski aşkı Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti. Arnavutköy'deki çekimlerde objektiflere gülücükler saçan eski manken, melek kostümüyle de dikkat çekti.



Akkaya ile 9 yaşındaki kızının yer aldığı çekim, renkli görüntüler oluşturdu. Ayşe'nin annesi gibi modellik yapması "Anasının kızı" dedirtti.

41 yaşındaki Akkaya, çekimlerde varilin üzerinde neşeli pozlara imza attı.