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  • 29.01.2019
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'ten ayrılan çocuklarıyla yedi

Suşi keyfi
Altı çocuk annesi Angelina Jolie, ikizleri Vivienne- Knox (10) ve Zahara (14) ile dün Los Angeles'taki Japon restoranına gitti. Çocuklarıyla birlikte yedi. Restoran çıkışında objektiflere takılan Jolie, çocuklarına rehberlik etti.
Brad Pitt'ten ayrılan Jolie, tüm zamanını çocuklarına ayırıyor.

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