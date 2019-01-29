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  • 29.01.2019
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Boşanma sonrası ’le dost kalan 'dan eski eşe sürpriz parti

Boşanma sonrası ’le dost kalan , eski eşinin yeni yaşını sürpriz partiyle kutladı. İkili, önceki gün evli oldukları dönemden bile daha neşeliydi.

Ayrılık yaradı

Geçen ay 12 yıllık evliliklerini bitiren 'la kendi gibi oyuncu , "Ayrılsak da beraberiz" dedi. Erdoğan, önceki gün 31 Ocak'ta 36 yaşına girecek olan oğlu Rodin'in annesi için Kuruçeşme'deki bir mekanda erken kutlama organize etti. n IKILI, çıkışta objektiflere neşeli halleriyle yansıdı. Bilgin, kendisi için parti veren eski eşine "Hayatımın en güzel doğum günü oldu" diyerek teşekkür etti. Evli oldukları dönemde bu tarz görüntüler vermeyen eski eşlerin neşeli halleri ise "Ayrılık yaramış" dedirtti.

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