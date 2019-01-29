Geçen ay 12 yıllık evliliklerini bitiren Yılmaz Erdoğan'la kendi gibi oyuncu Belçim Bilgin, "Ayrılsak da beraberiz" dedi. Erdoğan, önceki gün 31 Ocak'ta 36 yaşına girecek olan oğlu Rodin'in annesi için Kuruçeşme'deki bir mekanda erken kutlama organize etti. n IKILI, çıkışta objektiflere neşeli halleriyle yansıdı. Bilgin, kendisi için parti veren eski eşine "Hayatımın en güzel doğum günü oldu" diyerek teşekkür etti. Evli oldukları dönemde bu tarz görüntüler vermeyen eski eşlerin neşeli halleri ise "Ayrılık yaramış" dedirtti.