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  • 28.01.2019
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Kaynana Beckham

Kaynana Beckham
Şarkıcı Rita Ora, David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn (19) ile geçen yıl aşk yaşamaya başladı. Ancak iddialara göre ilişkiye onaylamadı.



Bunun üzerine ikili ayrılmak zorunda kaldı. İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan Beckham'ın bir arkadaşı, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Oğlunun Rita'yı görmesine izin vermedi" diye konuştu.




Sık sık bir araya gelen ikilinin arasında dokuz yaş fark var.

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