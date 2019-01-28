Kaynana Beckham

Şarkıcı Rita Ora, David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn (19) ile geçen yıl aşk yaşamaya başladı. Ancak iddialara göre Victoria Beckham ilişkiye onaylamadı.
Bunun üzerine ikili ayrılmak zorunda kaldı. İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan Beckham'ın bir arkadaşı, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Oğlunun Rita'yı görmesine izin vermedi" diye konuştu.
Sık sık bir araya gelen ikilinin arasında dokuz yaş fark var.
Bunun üzerine ikili ayrılmak zorunda kaldı. İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan Beckham'ın bir arkadaşı, "Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Oğlunun Rita'yı görmesine izin vermedi" diye konuştu.
Sık sık bir araya gelen ikilinin arasında dokuz yaş fark var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.