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  • 28.01.2019
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isyan etti! ‘ yanına sinema bileti’ sorunundan sonra sinemacılara ikinci şok...

yanına sinema bileti’ sorununun ardından yeni bir kriz patlak verdi. Bir peynir markasının bilet kampanyasını ortaya çıkaran yapımcı , duruma isyan etti.



Geçtiğimiz günlerde Mars Entertainment Group'un uyguladığı 'bilet yanına zorla patlamış mısır' kampanyası yüzünden kazan kaldıran sinemacılara ikinci şok! Mars Group'un patlamış mısırı zorla satıp bilet fiyatını yüksek göstermesine rağmen kendilerine düşen payı indirdiğini savunan yapımcılar, Meclis'ten çıkan kararla rahat bir nefes almıştı. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın da aralarında olduğu pek çok sinemacı, yeni yasaya göre onayları alınmadan dağıtımcıların bilet kampanyası yapamayacağını öğrenince erteledikleri film tarihlerini birer birer açıkladı. Ancak önceki gün markete giden yapımcı Birol Güven, kötü bir sürprizle karşılaştı.

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