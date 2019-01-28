Bir kaset skandalı daha mı patlıyor?





Her sene bir skandalın patladığı ünlüler dünyasında 2019'un ilk aylarında yeniden bir fırtına kopabilir. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda hatırlamak dahi istemediğimiz birçok olay yaşanmıştı. Bu olaylar adliye koridorlarına taşınmış ve aylarca Türkiye gündemini meşgul etmişti. Yine Türkiye gündemine bomba gibi düşecek bir kaset olayı daha yaşanabilir. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birinin; biri esmer, biri sarışın iki kadınla çekilmiş görüntüleri elden ele dolaşıyor.



Şu sıralar eşinden yeni boşanmış çok ünlü bir güzelle aşk yaşayan bu iş adamının görüntülerden kendisinin de haberi varmış. "Nasıl oluyor?" demeyin. Çünkü bu görüntüleri zaten kendi kayda almış. Fakat işin bu denli büyüyeceğini hesap etmeyen bu çok ünlü iş adamının sevgilisiyle yaşadığı kısa ayrılık da bu kaset olayı yüzünden yaşanmış. Hal böyle olunca da dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Uzun uğraşlar sonucunda sevgilisi ile barışan bu çok ünlü iş adamı bu kaset yani video ortaya çıkmasın diye tüm önlemleri almaya çalışıyormuş. Fakat o kadar kişinin eline geçmiş ki; yakında internette izlerseniz şaşırmayın! Benden söylemesi…