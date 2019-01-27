Uludağ’ın yıldızı

Eski manken Yüksel Ak, yarıyıl tatili için önceki gün ailesiyle soluğu Uludağ'da aldı. Ak, zirveden de bu kareyi paylaştı. Bembeyaz karlar üzerinde poz veren 39 yaşındaki iki çocuk annesi eski model, stiliyle de bir yıldız gibi parladı. Ak'ın bu karesi de binlerce beğeni aldı.
- Saklambaç
- 27.01.2019
- Gazete
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