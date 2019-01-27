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  • 27.01.2019
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'un sevgilisi ’a demir attı! Sophia Thomalle, - Erzurumspor maçını takip etti

’a kör kütük aşık olan Alman model ’a demir attı. - Erzurumspor maçını tribünden izleyen yenge, aşkına 90 dakika destek verdi.



Beşiktaşlı çapkın kaleci Loris Karius (25), geçtiğimiz yılın son günlerinde Alman model Sophia Thomalle ile yeni bir aşka yelken açtı. 29 yaşındaki seksi modelle ilk kez Miami'de fotoğraflandı. Bu sıcak tatilden sonra Loris Türkiye'ye, model Sophia ise Almanya'ya dönüş yaptı. Beşiktaşlı yıldıza kör kütük aşık olan Alman yenge, Loris'in hasretine dayanamadı.

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