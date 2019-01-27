Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.01.2019
  • Gazete

muhteşem bir geceye imza attı!

Funda kırmızısı
Türk müziğinin iki dev ismi Kubat ve Funda Arar, sahnelerinde muhteşem bir geceye imza attı. Kubat'ın ardından sahneye çıkan güzel sanatçı , kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Şarkı arasında Ayşen Gruda'nın vefatına çok üzüldüğünü belirten sanatçı,"Onu çok özleyeceğiz" diyerek herkesi duygulandırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriFunda Arar muhteşem bir geceye imza attı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri