Türk müziğinin iki dev ismi Kubat ve Funda Arar, Günay Restaurant sahnelerinde muhteşem bir geceye imza attı. Kubat'ın ardından sahneye çıkan güzel sanatçı Funda Arar, kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Şarkı arasında Ayşen Gruda'nın vefatına çok üzüldüğünü belirten sanatçı,"Onu çok özleyeceğiz" diyerek herkesi duygulandırdı.
- Saklambaç
- 27.01.2019
- Gazete
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