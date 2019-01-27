Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, ünlü bir ayakkabı markası için tasarımcılığa soyundu. Magazin dünyasının en tarz isimlerinden olan Şıkel, stilini de tasarladığı kovboy çizmelerine yansıttı. Başarılı mankenin geçtiğimiz gün renkli bir davetle görücüye çıkardığı renk renk ve desen desen kovboy çizmeleri yok sattı. Markanın internet sitesinde satışa sunulan çizmeler kısa sürede tükendi.
- Saklambaç
- 27.01.2019
- Gazete
Çağla Şıkel cebini doldurdu! Çağla Şıkel'in tasarladığı kovboy çizmeleri yok sattı!
Ünlü model Çağla Şıkel’in bir marka için tasarladığı kovboy çizmeleri yok sattı. Şıkel, internette kapışılan pahalı çizmeleriyle cebini doldurdu.
Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, ünlü bir ayakkabı markası için tasarımcılığa soyundu. Magazin dünyasının en tarz isimlerinden olan Şıkel, stilini de tasarladığı kovboy çizmelerine yansıttı. Başarılı mankenin geçtiğimiz gün renkli bir davetle görücüye çıkardığı renk renk ve desen desen kovboy çizmeleri yok sattı. Markanın internet sitesinde satışa sunulan çizmeler kısa sürede tükendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.