Çağla Şıkel cebini doldurdu! Çağla Şıkel'in tasarladığı kovboy çizmeleri yok sattı!

model ve sunucuünlü bir ayakkabı markası için tasarımcılığa soyundu.stilini de tasarladığı kovboy çizmelerine yansıttı. Başarılı mankenin geçtiğimiz gün renkli bir davetle görücüye çıkardığı renk renk ve desen desen kovboy çizmeleri yok sattı. Markanın internet sitesinde satışa sunulan çizmeler kısa sürede tükendi.