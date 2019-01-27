Arkadaşım eşek

Son dönemde Doğu'ya akın eden sanat dünyasının ünlü isimlerine Gülcan Arslan da katıldı. Dostlarıyla Kars ve Ardahan turuna çıkan oyuncu, önceki gün Çıldır Gölü'nü ziyaret etti.
Arslan, donmuş göl üzerinde eşekle gezindi. Ünlü oyuncu, bu ilginç deneyim sonrası da eşeği severken böyle poz kesti.
Arslan, donmuş göl üzerinde eşekle gezindi. Ünlü oyuncu, bu ilginç deneyim sonrası da eşeği severken böyle poz kesti.
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