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  • 27.01.2019
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Arkadaşım eşek

Arkadaşım eşek
Son dönemde Doğu'ya akın eden sanat dünyasının ünlü isimlerine da katıldı. Dostlarıyla Kars ve Ardahan turuna çıkan oyuncu, önceki gün Çıldır Gölü'nü ziyaret etti.

Arslan,​ donmuş göl üzerinde eşekle gezindi. Ünlü oyuncu, bu ilginç deneyim sonrası da eşeği severken böyle poz kesti.

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