Türkiye'deki ı müzik kariyerini yurt dışına taşımak için gece gündüz çalışan Aleyna Tilki, önceki gün ABD'den döndü. Dünyaca ünlü elektronik müzik grubu Major Lazer ile iki aşamalı bir anlaşmaya imza atan genç popçu, stüdyo çalışmalarını tamamladı. Ünlü DJ Diplo'nun kurucusu olduğu grubun yabancı bir parçasını yazdığı Türkçe sözlerle seslendiren 18 yaşındaki Tilki, klip için de kolları sıvadı.