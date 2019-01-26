İdo’nun iyikisi

Genç şarkıcı İdo Tatlıses, geçen Ekim ayında barıştığı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. İdo, güzel aşkıyla paylaştığı karenin altına şu notu düştü: "Sen bana en iyi gelenim... İyi ki doğdun. Yüzümüzdeki yıllanacak çizgileri beraber görüp gülelim. İyi ki doğdun Yasemin'im, her şeyim..."
- Saklambaç
- 26.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.