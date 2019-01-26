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  • 26.01.2019
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’nun iyikisi

İdo’nun iyikisi
Genç şarkıcı Tatlıses, geçen Ekim ayında barıştığı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. İdo, güzel aşkıyla paylaştığı karenin altına şu notu düştü: "Sen bana en iyi gelenim... İyi ki doğdun. Yüzümüzdeki yıllanacak çizgileri beraber görüp gülelim. İyi ki doğdun Yasemin'im, her şeyim..."

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