Yıllar önce evine girmeye çalışan saplantılı bir hayranı yüzünden diken üstünde olan Hadise, bunun için milyonluk önlem almaya karar vermişti. Gözünü geniş güvenlik önlemlerinin olduğu Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu'ndaki bir daireye diken ünlü sanatçı, 10 milyon liralık eve sahip olmak için de iddialara göre kredi başvurusu da yaptı.
Çok beğendiği evi satın almakta direten Hadise, bununla da kalmadı. Jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'den bölüm başına 70 bin lira, konserlerinden ise 150 bin lira alan popçu, 10 milyon lirayı bulmak için Mashattan'daki rezidans dairesini de satışa çıkardı. Hadise, 1 milyon 250 bin liradan satışa çıkardığı daireyi kısa sürede satabilirse Boğaz hayaline kavuşabilecek...
Ünlü şarkıcı, sıkıntılı günler yaşayan Belçika'daki annesi Gülnihal Açıkgöz'ü ziyaret edip Türkiye'ye döndü.
Seksi şarkıcı, Ayşe Sultan Korusu'nda yer alan 250 metrekarelik 4 oda bir salon olan manzaralı daireyi gözüne kestirdi.
AYDIN HAMZA
Çok beğendiği evi satın almakta direten Hadise, bununla da kalmadı. Jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'den bölüm başına 70 bin lira, konserlerinden ise 150 bin lira alan popçu, 10 milyon lirayı bulmak için Mashattan'daki rezidans dairesini de satışa çıkardı. Hadise, 1 milyon 250 bin liradan satışa çıkardığı daireyi kısa sürede satabilirse Boğaz hayaline kavuşabilecek...
Ünlü şarkıcı, sıkıntılı günler yaşayan Belçika'daki annesi Gülnihal Açıkgöz'ü ziyaret edip Türkiye'ye döndü.
Seksi şarkıcı, Ayşe Sultan Korusu'nda yer alan 250 metrekarelik 4 oda bir salon olan manzaralı daireyi gözüne kestirdi.
AYDIN HAMZA
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