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  • 26.01.2019
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'in gözü Avrupa’da

Gözü Avrupa’da
Türkiye'de tüm listeleri sallayan , Avrupa ve Amerika'daki listeleri alt üst etmeye hazırlanıyor! Şarkıları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni toplayan Edis, yeni bir İngilizce şarkı çalışması için 'ya gitti. Dünyaca ünlü Alman DJ Polique ile stüdyoya giren şarkıcı, "Çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.

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