Mayıs 2018'de başlayan aşkları tam gaz süren Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın uyumu stillerine de yansıdı. İkili, önceki akşam Nişantaşı'nda boy gösterdi...
Keyifli oldukları gözlenen ünlü çiftin boyunlarındaki bir örnek kolyeleri de dikkat çekti. İkilinin kolyelerindeki çıpa figürü de "Cem ile Defne, aşka demir attı" dedirtti.
Yılmaz, merdivenden inen aşkına elini uzatıp centilmenliğini konuşturdu.
Doğan SAVAŞ
Keyifli oldukları gözlenen ünlü çiftin boyunlarındaki bir örnek kolyeleri de dikkat çekti. İkilinin kolyelerindeki çıpa figürü de "Cem ile Defne, aşka demir attı" dedirtti.
Yılmaz, merdivenden inen aşkına elini uzatıp centilmenliğini konuşturdu.
Doğan SAVAŞ
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