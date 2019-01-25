Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.01.2019
  • Gazete

, annesi 'ün hasretine dayanamadı

Anasının kuzusu
Hadise, geçtiğimiz ay 'dan 'ya dönen annesi Gülnihal Açıkgöz'ün hasretine dayanamadı. Popçu, geçtiğimiz gün annesini ziyaret edip aradaki buzları eritti. Kardeşi Derya ile kısa süre önce barışan Hadise, ablası 'le hala küs.




, "Ev, annenin olduğu yerdir" yazılı kupayı paylaşıp annesiyle barıştığını ilan etti.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün hasretine dayanamadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar