Hadise, geçtiğimiz ay İstanbul'dan Belçika'ya dönen annesi Gülnihal Açıkgöz'ün hasretine dayanamadı. Popçu, geçtiğimiz gün annesini ziyaret edip aradaki buzları eritti. Kardeşi Derya ile kısa süre önce barışan Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'le hala küs.
Hadise, "Ev, annenin olduğu yerdir" yazılı kupayı paylaşıp annesiyle barıştığını ilan etti.
Hadise, "Ev, annenin olduğu yerdir" yazılı kupayı paylaşıp annesiyle barıştığını ilan etti.
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