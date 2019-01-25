Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, geçtiğimiz gün çok farklı bir deneyim yaşadı. Özel olarak İsveç Arjeplog'a davet edilen Andıç, Jaguar'ın yeni modellerini buz tutan göl üzerinde test edip adrenaline doydu.
Furkan Andıç, "Benim için muhteşem bir deneyimdi" dedi...
Furkan Andıç, "Benim için muhteşem bir deneyimdi" dedi...
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