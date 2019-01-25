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  • 25.01.2019
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adrenaline doydu! "Benim için muhteşem bir deneyimdi"

Buzda dans
Yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, geçtiğimiz gün çok farklı bir deneyim yaşadı. Özel olarak İsveç Arjeplog'a davet edilen Andıç, Jaguar'ın yeni modellerini buz tutan göl üzerinde test edip adrenaline doydu.




, "Benim için muhteşem bir deneyimdi" dedi...

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