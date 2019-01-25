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  • 25.01.2019
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'dan sinema sektöründeki krize tepki!

Güzel mesaj
MARS Group, sinema biletinin yanında zorla patlamış mısır sattı. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi yıldızlar da uygulamaya karşı çıktı. Bunun üzerine film yapımcıları, oyuncular ve Mars Group arasında tartışma yaşandı. Krize bakanlık el attı...



Güzel sunucu Burcu Esmersoy da dün 'da yaptığı paylaşımla fiyatlardan dert yandı. Mars'a gönderme yaptı: Çılgınlık yapıp sinemaya geldim. Üstüne mısır ve içecek aldım.

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