



KOAH rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren usta oyuncu Recep Aktuğ için dostları önceki akşam yardım gecesi düzenledi. Öksürük sonucu omurunda kırık oluşan Aktuğ için Beyoğlu Çiçek Bar'da verilen davete sanatçının Selçuk Ural, Mehmet Ulay ve Anta Toros gibi dostları katıldı.