Adı deniz, güneş ve kumla özdeşleşen Eda Taşpınar, soğuklardan yaka silkti. Ünlü ikoncan, rotasını Meksika'ya çevirdi. Sosyetenin son dönemde popüler adresi olan Tulum'da denizin ve güneşin tadını çıkarmayı planlayan Eda Taşpınar, önümüzdeki günlerde Meksika'ya uçacak. Vatandaş, soğuk ve yağışlı havayla mücadele ederken ikoncan, Tulum plajlarında bronzlaşacak.
- Saklambaç
- 24.01.2019
- Gazete
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