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  • 24.01.2019
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soğuklardan bıktı! Eda Taşpınar'ın yeni rotası

, soğuklardan bıktı. İkoncan, rotasını ’nın yazlık bölgesi Tulum’a çevirdi.

Eda’nın kaçış planı!
Adı deniz, güneş ve kumla özdeşleşen Eda Taşpınar, soğuklardan yaka silkti. Ünlü ikoncan, rotasını Meksika'ya çevirdi. Sosyetenin son dönemde popüler adresi olan Tulum'da denizin ve güneşin tadını çıkarmayı planlayan , önümüzdeki günlerde 'ya uçacak. Vatandaş, soğuk ve yağışlı havayla mücadele ederken ikoncan, Tulum plajlarında bronzlaşacak.

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