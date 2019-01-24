Geçen yıl 'İstasyon' filminin Afyon'daki çekimleri sırasında geçirdiği kaza sonucu ölümden dönen Cem Özer, Sinan Çetin'e dava açmaya hazırlanıyor. Çukura atladığı sahnede sağ ayağı üç yerinden kırılan Özer, 42 gün yoğun bakımda kalmıştı. 60 yaşındaki oyuncu, önceki gün ise eşi Pınar Dura ile Akatlar Kültür Merkezi'ndeki bir tiyatro oyununu izledi.
- Saklambaç
- 24.01.2019
- Gazete
Cem Özer, Sinan Çetin'e savaş! "Sinan Çetin hastane masrafını bile ödemedi"
Sinan Çetin’in film setinde çukura atlama sahnesinde ölümden dönen Cem Özer, yönetmene savaş açtı. ‘Sinan, hastane masrafını bile ödemedi’ diyen Özer, ünlü yönetmene dava açmaya hazırlanıyor.
Geçen yıl 'İstasyon' filminin Afyon'daki çekimleri sırasında geçirdiği kaza sonucu ölümden dönen Cem Özer, Sinan Çetin'e dava açmaya hazırlanıyor. Çukura atladığı sahnede sağ ayağı üç yerinden kırılan Özer, 42 gün yoğun bakımda kalmıştı. 60 yaşındaki oyuncu, önceki gün ise eşi Pınar Dura ile Akatlar Kültür Merkezi'ndeki bir tiyatro oyununu izledi.
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