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  • 23.01.2019
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ile , cesaretleriyle parmak ısırttı!

ve , ’da kaplanlarla poz verip cesaretlerini konuşturdu.

Cesur yürekler
Geçtiğimiz gün Tayland'ın yolunu tutan Pervin Ersoy ile Hatice Gönül, cesaretleriyle parmak ısırttı. Pervin Ersoy, önceki gün hayvanat bahçesinde bir kaplanı sevdi.



Beşiktaşlı futbolcu 'ün eşi Hatice Gönül de kaplana biberonla süt verdi. Bu anları paylaşan ikiliye "Cesur yürekler" yorumu geldi.

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