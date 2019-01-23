Geçtiğimiz gün Tayland'ın yolunu tutan Pervin Ersoy ile Hatice Gönül, cesaretleriyle parmak ısırttı. Pervin Ersoy, önceki gün hayvanat bahçesinde bir kaplanı sevdi.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül de kaplana biberonla süt verdi. Bu anları paylaşan ikiliye "Cesur yürekler" yorumu geldi.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül de kaplana biberonla süt verdi. Bu anları paylaşan ikiliye "Cesur yürekler" yorumu geldi.
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