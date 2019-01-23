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  • 23.01.2019
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Güzel rekabet

Güzel rekabet
Brad Pitt ve Charlize Theron'un sevgili oldukları iddia eldi. Ancak ikiliden açıklama gelmedi. ABD basını ise Pitt'in eski aşkı Angelina Jolie ve Theron'un sürtüştüklerini belirtti.



İkilinin büyük projelerden teklif aldıkları Angelina'nın da başrolleri kapıp Theron'a karşı üstünlük sağlayacağı iddia edildi.

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