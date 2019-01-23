ABD'li şarkıcı Chris Brown, Fransa'da tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. İddialara göre Ammika Harris isimli genç kadın birkaç gün önce polisin kapısını çaldı. Ünlü yıldızın iki korumasıyla kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Bunun üzerine polis, ünlü rapçi ile korumalarını tutukladı.
Chris Brown 2009'da da Rihanna'yı da hastanelik etmişti. ABD'de cezaevine girmişti.
Chris Brown 2009'da da Rihanna'yı da hastanelik etmişti. ABD'de cezaevine girmişti.
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