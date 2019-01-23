Aşkları yılan hikayesine dönen Adriana Lima ile Metin Hara hakkında şok iddia! İki yıllık aşıkların geçen ay ayrıldığı iddia edilmiş; ikiliden ise dedikodulara jet yalanlama gelmişti. Ancak ABD'deki People dergisi ve İngiltere'deki Daily Mail gazetesi de dün büyük aşkın bittiğini duyurdu.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
Adriana Lima ile Metin Hara'dan kötü haber! Yabancı basın Adriana Lima ile Metin Hara'nın ayrıldığını iddia etti
Aşklarıyla dünya gündemine oturan Brezilyalı model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara’dan kötü haberi yabancı basın verdi. People dergisi ve Daily Mail gazetesi, ikilinin ilişkilerine nokta koyduğunu iddia etti.
Aşkları yılan hikayesine dönen Adriana Lima ile Metin Hara hakkında şok iddia! İki yıllık aşıkların geçen ay ayrıldığı iddia edilmiş; ikiliden ise dedikodulara jet yalanlama gelmişti. Ancak ABD'deki People dergisi ve İngiltere'deki Daily Mail gazetesi de dün büyük aşkın bittiğini duyurdu.
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