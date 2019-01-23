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  • 23.01.2019
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ile 'dan kötü haber! Yabancı basın Adriana Lima ile Metin Hara'nın ayrıldığını iddia etti

Aşklarıyla dünya gündemine oturan Brezilyalı model ile Türk yazar ’dan kötü haberi yabancı basın verdi. People dergisi ve gazetesi, ikilinin ilişkilerine nokta koyduğunu iddia etti.



Aşkları yılan hikayesine dönen Adriana Lima ile Metin Hara hakkında şok iddia! İki yıllık aşıkların geçen ay ayrıldığı iddia edilmiş; ikiliden ise dedikodulara jet yalanlama gelmişti. Ancak ABD'deki People dergisi ve İngiltere'deki Daily Mail gazetesi de dün büyük aşkın bittiğini duyurdu.

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