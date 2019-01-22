Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge, Sezen Aksu hayranlığını konuşturdu. Güzel şarkıcı, bir Alman GSM firmasının konseri için gittiği Almanya'da Titanic Hotel Berlin'in içindeki Sezen Aksu süitinde 5 gece konakladı.
- Saklambaç
- 22.01.2019
- Gazete
Simge Sağın, 'Sezen Aksu' temalı süitte 5 gece konakladı
Konser için Berlin’e giden Simge, ‘Sezen Aksu’ temalı 5 bin liralık özel süitte 5 gece konakladı.
Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge, Sezen Aksu hayranlığını konuşturdu. Güzel şarkıcı, bir Alman GSM firmasının konseri için gittiği Almanya'da Titanic Hotel Berlin'in içindeki Sezen Aksu süitinde 5 gece konakladı.
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