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  • 22.01.2019
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Simge Sağın, '' temalı süitte 5 gece konakladı

Konser için ’e giden Simge, ‘’ temalı 5 bin liralık özel süitte 5 gece konakladı.

Sezenle beş gece


Pop müziğin başarılı isimlerinden Simge, Sezen Aksu hayranlığını konuşturdu. Güzel şarkıcı, bir Alman GSM firmasının konseri için gittiği Almanya'da Titanic Hotel Berlin'in içindeki Sezen Aksu süitinde 5 gece konakladı.

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