Kendi adını taşıyan detoks sularını piyasaya süren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'dan cesur paylaşım… Ortaç, geçen gün Gürcistan'da MS ilaçları yüzünden polisten kötü muamele gördü. Loughnan, bikinili karesine gelen "Kocanla ilgilen" yorumuna, "Kimle ilgileniyorum nereden biliyorsunuz?" yanıtını verdi.
- Saklambaç
- 22.01.2019
- Gazete
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