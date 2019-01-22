



Yardımsever kişiliğiyle bilinen Şahan Gökbakar, kural bozmadı. Ünlü komedyen, öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmadı. Daha önce de eşi Selin Gökbakar'la Anadolu'nun pek çok noktasındaki öğrenciye kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemesi gönderen komedyen, önceki gün de Konya'nın Ağaçoba ilçesindeki bir köy okuluna destek verdi.