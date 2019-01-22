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  • 22.01.2019
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ve 'dan alkışlık hareket! Şahan Gökbakar ve eşi, bir köy okuluna yüzlerce kitap gönderdi

Başarılı komedyen ile eşi ’dan alkışlık hareket… Anadolu’daki birçok öğrenciyi sevindiren ünlü çift, önceki gün de ’daki bir köy okuluna yüzlerce kitap göndererek alkış aldı.



Yardımsever kişiliğiyle bilinen Şahan Gökbakar, kural bozmadı. Ünlü komedyen, öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmadı. Daha önce de eşi Selin Gökbakar'la Anadolu'nun pek çok noktasındaki öğrenciye kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemesi gönderen komedyen, önceki gün de Konya'nın Ağaçoba ilçesindeki bir köy okuluna destek verdi.

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