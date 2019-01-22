Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya, yeni bir isim dahil oluyor. Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken Melike İpek Yalova, önceki gün sosyal medyadan dizinin senaryosunu paylaştı. Güzel oyuncuya hayranlarından "Böyle şahane bir diziye eminiz çok yakışacaksın" yorumları yağdı.
MELİKE KURALI
Güzel oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova gibi bir dönem dizisi olan 'Karadayı'daki karakteriyle şöhreti yakalamıştı...
MELİKE KURALI
Güzel oyuncu, Bir Zamanlar Çukurova gibi bir dönem dizisi olan 'Karadayı'daki karakteriyle şöhreti yakalamıştı...
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