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  • 22.01.2019
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acısını kalbine gömdü! Hande Erçel, rol arkadaşlarının desteğiyle teselli buldu

Genç yaşta anne acısı yaşayan , rol aldığı nin setine döndü. Erçel, ekibin desteğiyle teselli buldu.



Kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kaybeden Hande Erçel, "Her şeye rağmen hayat devam ediyor" dedi. Yaralarını bir nebze de olsa sarıp işlerine koyulan oyuncu, önceki gün soluğu rol aldığı dizinin setinde aldı. Oyuncuyu rol arkadaşları teselli etti.

Annesinin acı kaybı sonrası yıkılan 25 yaşındaki oyuncuya destek veren isimler arasında dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk de vardı. Kocatürk, dün sette Erçel'e verdiği bu pozu "Yanındayız" notuyla paylaşıp ekip olarak güzel oyuncunun her zaman arkasında olduklarının altını çizdi.

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