



Bundan iki yıl önce takıntılı bir hayranı evine girmeye çalışırken yakalanan Hadise'den milyonluk önlem… Güvenlik tarafından polise teslim edilen hayranı yüzünden tedirgin olan popçunun sapık korkusuyla İstinye'den taşınıp Rumelihisarı'ndaki 600 bin dolarlık dairesine geçtiği konuşulmuştu.