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  • 22.01.2019
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'nin sapık korkusu servete mal oldu! Hadise'den 10 milyonluk önlem

Geçtiğimiz yıllarda evine girmeye çalışan sapık yüzünden büyük korku atlatan , daha korunaklı olan Bebek’teki ’na taşınma kararı aldı. Popçu, iddiaya göre 10 milyon liralık daire için kesenin ağzını açtı.



Bundan iki yıl önce takıntılı bir hayranı evine girmeye çalışırken yakalanan Hadise'den milyonluk önlem… Güvenlik tarafından polise teslim edilen hayranı yüzünden tedirgin olan popçunun sapık korkusuyla İstinye'den taşınıp Rumelihisarı'ndaki 600 bin dolarlık dairesine geçtiği konuşulmuştu.

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